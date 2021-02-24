Эксперт назвал способы опознать монтаж и фотошоп в фото

«Отфотошопленные» снимки в Интернете можно выявить без специализированных инструментов, нужно лишь внимательно изучить фотографию и все ее детали, рассказал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, например, если на снимке запечатлена группа людей, нужно подсчитать, сколько у них рук и ног, посмотреть на свет и тени.

«Удостоверьтесь, что все объекты отбрасывают тень в правильную сторону, а также не присутствуют ли на снимке бесхозные тени», — добавил эксперт.

Косарев отметил, что часто намеренное искривление каких-либо объектов на снимке, например, выравнивание овала лица затрагивает задний фон, искажает объекты, расположенные вдали: деревья, дома.

Кроме того, по словам эксперта, можно просто загрузить изображение в поисковики «Яндекс» или Google, где есть функция поиска исходных фото. Это поможет найти оригинал и понять, что именно редактировалось.

Также он отметил, что существует и профессиональный способ определить ретушь на снимках — так называемый Image Error level analysis, который выдает результаты на основе сжатия и количества пикселей в изображении. Он находит и подсвечивает измененные участки фото.

В ноябре аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина предупредила, что размещенные в социальных сетях фотографии, например, на фоне дома или школы, могут помочь злоумышленникам завладеть имуществом пользователей.