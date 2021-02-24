Канада и Австралия хотят справедливый раздел прибыли между IT-гигантами и медиа

Премьер-министры Канады и Австралии Джастин Трюдо и Скотт Моррисон во вторник, 23 февраля, приняли решение о необходимости обеспечить справедливое распределение доходов между крупными IT-компаниями и медиа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы кабмина Канады.

«Премьер-министры отметили развивающееся сотрудничество между Канадой и Австралией в сфере регулирования онлайн-платформ. Они договорились продолжать координировать усилия для борьбы с причинением вреда в интернете и обеспечения более справедливого распределения доходов веб-гигантов с авторами и медиа», — цитирует сообщение «РИА Новости».

18 февраля Facebook ограничил распространение новостного контента в Австралии в связи введением нового законодательства о сделках со СМИ. Власти Австралии предлагают обязать технологических гигантов обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.

22 февраля министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем заявил, что Федеральное правительство страны откажется от использования социальной сети Facebook для проведения рекламных кампаний и социальных проектов из-за ограничений, введенных компанией для всех пользователей страны.

В результате 23 февраля стало известно, что власти Австралии согласились пойти на уступки, и Facebook отменил свое решение об отмене ограничений новостного контента для пользователей Австралии, из-за которых жители страны не могли видеть новости и делиться ими в социальной сети. Об этом сообщается в обновленном заявлении компании, размещенном на ее сайте.

«Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с правительством Австралии… После дальнейших обсуждений мы убедились, что правительство Австралии согласилось с рядом изменений (в закон о защите медиарынка. — Ред.)», — сообщили в Facebook.

В законопроект внесут четыре поправки, которые предполагают, что после вступления закона в силу австралийские власти будут должны минимум за месяц уведомлять цифровые платформы о том, что они должны исполнять новый закон.

Кроме того, устанавливается период посредничества между платформой и медиа-компанией, а при заключении соглашения с медиа власти должны учитывать, внесла ли платформа «значительный вклад в устойчивость австралийской новостной индустрии». Также появится понятие окончательного предложения, отказ от которого может повлечь за собой обращение в арбитражный суд.