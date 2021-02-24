Американский поэт Лоуренс Ферлингетти умер на 101-м году жизни в Сан-Франциско в штате Калифорния. Об этом со ссылкой на представителей семьи сообщила газета The New York Times.

Поэт скончался в понедельник, 22 февраля, в собственном доме, в этом здании также находится книжный магазин City Lights, который он основал в 1953 году. Причиной смерти Фарлингетти стала болезнь легких.

За свою карьеру Лоуренс Фарлингетти выпустил более 30 поэтических сборников. Кроме того он является одним из ярких представителей так называемого бит-поколения — американских авторов периода с 1940 по 1950 годов.

Он дружил и часто остаивал позиции своих друзей и коллег бит-поколения, среди которых Аллен Гинзберг, Грегори Корсо и Майкл МакКлюр.