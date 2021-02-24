Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти
Спорт
«Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ после поражения «Витязя»
Мир
Памятник летчику Пешкову открыли на базе Хмеймим ко Дню защитника Отечества
Армия
В ВДВ приступили к созданию аэромобильных подразделений
Армия
В России начаты разработки инновационной системы воздушных боев
Спорт
Футболист Роман Еременко официально покинул «Ростов»
Политика
НКО запретят проводить крупные сделки без одобрения
Культура
В России частные музеи объединятся в Союз музеев и коллекционеров
Мир
Госдеп предупредил о возможных новых мерах в отношении «Северного потока — 2»

Гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе, сообщает CNBC.

ДТП прoизошло утрoм во втoрник, 23 фeвраля. Автoмобиль Вудса рaзбился и пeревернулся, спoртсмена извлeкли из сaлона с пoмощью гидрaвлических нoжниц и дoставили в бoльницу.

Агент гольфиста Марк Штейнберг сообщил, что его клиент получил множество повреждений ног и ему сделали операцию. Его жизни ничего не угрожает.

В мае 2017 года полиция американского штата Флорида арестовала Вудса за вождение в пьяном виде. Позднее из отчета полиции стало известно, что в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.

45-летний Вудс — 15-кратный победитель мейджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA Tour, 41 турнир Европейского тура, два турнира Азиатского тура, три турнира PGA Tour Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного Большого шлема. Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021