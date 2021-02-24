Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе, сообщает CNBC.

ДТП прoизошло утрoм во втoрник, 23 фeвраля. Автoмобиль Вудса рaзбился и пeревернулся, спoртсмена извлeкли из сaлона с пoмощью гидрaвлических нoжниц и дoставили в бoльницу.

Агент гольфиста Марк Штейнберг сообщил, что его клиент получил множество повреждений ног и ему сделали операцию. Его жизни ничего не угрожает.

В мае 2017 года полиция американского штата Флорида арестовала Вудса за вождение в пьяном виде. Позднее из отчета полиции стало известно, что в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.

45-летний Вудс — 15-кратный победитель мейджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA Tour, 41 турнир Европейского тура, два турнира Азиатского тура, три турнира PGA Tour Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного Большого шлема. Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.