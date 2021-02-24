Курамагомедов стал бойцом UFC и проведет поединок с бразильцем Оливейрой

Российский боец ММА Рамазан Курамагомедов во вторник, 23 февраля, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), его ближайший бой пройдет 27 февраля. Об этом сообщили в команде спортсмена, передает ТАСС.

«Рамазан проведет бой на коротком уведомлении 27 февраля против Алекса Оливейры», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что поединок состоится в США.

На счету Курамагомедова восемь побед и ни одного поражения в ММА.

21 февраля российский боец Яна Куницкая победила бразильянку Кэтлин Виейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 185.