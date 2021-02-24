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Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди

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Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, возглавлявший ведомство в 1993–1995 годах, обвинил советского лидера Никиту Хрущева в смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. Такое мнение высказано в его книге, написанной в соавторстве с генерал-лейтенантом внешней разведки коммунистической Румынии Ионом Пачепой «Операция «Дракон»: секретная война Кремля против Америки».

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Авторы полагают, что убивший Кеннеди Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ, завербованным в 1957 году во время службы в ВМС США в Японии. После выполнения ряда секретных миссий Хрущев якобы «лично приказал» американцу расправиться с президентом Соединенных Штатов, пишет New York Post.

«Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить Кеннеди, которого Хрущев презирал. Освальда… женили на девушке из СССР и отправили обратно в Штаты в июне 1962 года», — говорится в книге.

По словам авторов, позже советские власти «передумали» убивать Кеннеди, и Освальду сказали отказаться от этого плана. Однако тот «питал слепую любовь к СССР» и не подчинился приказу, говорится в книге.

Авторы уточняют, что все доказательства этих утверждений содержатся в 26-томном отчете комиссии Уоррена, но он настолько «зашифрован», что никто до сих пор не понял, что там написано.

Президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас выстрелом в голову. Единственным подозреваемым в убийстве был бывший морской пехотинец США, живший какое-то время в СССР, Ли Харви Освальд. Однако существует ряд гипотез, подвергающих сомнению выводы полиции США и представляющие альтернативные версии убийства Кеннеди.

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