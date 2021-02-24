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Полиция Барселоны применила силу в отношении протестующих

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В Барселоне во вторник, 23 февраля, полиция применила силу к протестующим против задержания популярного испанского рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

По его информации, участники беспорядков переворачивали и поджигали мусорные баки, забрасывали камнями и бутылками полицейских, строили баррикады. Пострадал один журналист.

Вечером в понедельник митинги прошли в Барселоне, а также других каталонских городах — Таррагоне и Жироне. Правоохранители задержали не более десяти нарушителей порядка, что значительно меньше, чем в предыдущие дни митингов.

Беспорядки начались после акций в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии: в 2018 году суд приговорил его к девяти месяцам заключения за высказывания с упоминанием террористической организации GRAPO. Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и 16 февраля забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.

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