Футболист Роман Еременко официально покинул «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» по обоюдному согласию расторг контракт с финским полузащитником, капитаном команды Романом Еременко. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте клуба.

Как рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц, руководство пошло навстречу капитану команды, который принял решение уйти в связи с некими семейными обстоятельствами.

«Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию», — заявил о своем уходе сам Еременко.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Instagram обратился к покинувшему команду полузащитнику Роману Еременко. Он поблагодарил его за всё и пожелал удачи и здоровья футболисту и его семье.

Финский полузащитник присоединился к ФК «Ростов» в 2019 году, его контракт с клубом должен был закончиться в 2023 году, уточняет НСН. В составе команды Еременко провел 47 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.