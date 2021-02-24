Крымские татары назвали несостоятельными аргументы Киева о «гонениях»

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров во вторник, 23 февраля, заявил, что украинские власти пытаются представить борьбу с радикальными течениями как преследование крымских татар и украинцев на полуострове. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Украина продолжает антироссийскую риторику в ООН, подыгрывая агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев. За неимением разумных и состоятельных аргументов выставляют борьбу с радикализмом как борьбу с народом. Украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», — сказал он.

Умеров посоветовал украинской стороне рассказать в ООН «об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов», в частности, крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам. И подчеркнул, что такая информация больше заслуживает внимания организации.

Ранее во вторник постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт». По его словам, российские власти стремятся уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты.

Кроме того, в ходе заседания в Генеральной Ассамблее ООН, которое было посвящено ситуации на «временно оккупированных территориях Украины», он призвал лишить Российскую Федерацию права вето в Совете Безопасности.

В январе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом, отметил Минюст России. Одновременно инстанция подтвердила свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого дадут правовую оценку претензиям украинской стороны по событиям 2014–2015 годов в Крыму.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года, заявив о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, в которых обвинила Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.