Госдеп предупредил о возможных новых мерах в отношении «Северного потока — 2»

Доклад Госдепартамента конгрессу США о «Северном потоке — 2» и последовавшие за ним дополнительные санкции не являются конечными мерами, заявил во вторник, 23 февраля, представитель американского дипломатического ведомства Нед Прайс.

По его словам, если потребуются дополнительные меры, «чтобы выполнить требования законодателей и соблюсти наши интересы, мы без колебания их примем».

«То, что мы подали в пятницу, — еще не конец истории», — цитирует Прайса «РИА Новости».

На прошлой неделе Госдепартамент представил доклад конгрессу по мерам противодействия строительству трубопровода. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС», однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Это позволило ряду членов конгресса критиковать Госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA): под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

В конце 2019 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Работы над проектом были приостановлены и возобновились в конце 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобладание в Вашингтоне здравого видения ситуации, а также на то, что и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления.

15 января регулятор разрешил строительство «Северного потока — 2» в водах ФРГ до конца мая. Трубы должны быть проложены в германской исключительной экономической зоне на 16,5 км.