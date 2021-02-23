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Госдеп предупредил о возможных новых мерах в отношении «Северного потока — 2»

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Доклад Госдепартамента конгрессу США о «Северном потоке — 2» и последовавшие за ним дополнительные санкции не являются конечными мерами, заявил во вторник, 23 февраля, представитель американского дипломатического ведомства Нед Прайс.

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По его словам, если потребуются дополнительные меры, «чтобы выполнить требования законодателей и соблюсти наши интересы, мы без колебания их примем».

«То, что мы подали в пятницу, — еще не конец истории», — цитирует Прайса «РИА Новости».

На прошлой неделе Госдепартамент представил доклад конгрессу по мерам противодействия строительству трубопровода. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС», однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Это позволило ряду членов конгресса критиковать Госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA): под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

В конце 2019 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Работы над проектом были приостановлены и возобновились в конце 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобладание в Вашингтоне здравого видения ситуации, а также на то, что и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления.

15 января регулятор разрешил строительство «Северного потока — 2» в водах ФРГ до конца мая. Трубы должны быть проложены в германской исключительной экономической зоне на 16,5 км.

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