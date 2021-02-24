Эксперты рассказали о различиях российских вакцин

В зарегистрированной на днях вакцине «КовиВак» использован вирус целиком, поэтому она может быть эффективна против мутировавших штаммов SARS-CoV-2, уверены специалисты.

«КовиВак», скорее всего, подойдет детям, потому что технология его производства классическая. На такой же основе сделана вакцина от полиомиелита, клещевого энцефалита. Однако, я считаю, что пока испытывать вакцину на детях еще рано: нет окончательных клинических испытаний на взрослых», — сообщил «Известиям» инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Однако и зарегистрированные ранее «Спутник V» (комбинированная векторная вакцина) и «ЭпиВакКорона» (пептидная вакцина) оценивают как эффективные препараты. Все три сыворотки не вызывают серьезных побочных эффектов. Для тех, кто может тяжело переносить вакцинацию, сейчас разрабатывают «Спутник Лайт».

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Препаратная функция: чем отличаются вакцины от СOVID-19