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Президент Молдавии продолжит добиваться досрочных выборов в парламент

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Президент Молдавии Майя Санду высказалась против формирования правительства и намерена продолжить добиваться досрочных выборов в парламент. Об этом политик заявила в ходе брифинга во вторник, 23 февраля.

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По ее словам, досрочные выборы в парламент является единственным выходом из политического кризиса, так как реальным сувереном в государстве является народ. Президент еще раз обратилась к парламенту с призывом идти на досрочные выборы.

Санду также заявила, что не держится за функции и не будет удобным президентом для тех, кто не уважает закон и граждан страны. Кроме того, президент призвала депутатов, которые «не оказались вовлеченными в мафиозные кланы», проявить немного смелости и ответственности, пишет газета Ziarul de Gardă.

Ранее 23 февраля Конституционный суд Молдавии объявил неконституционным указ президента Майи Санду о повторном назначении Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра.

Пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Санду назначила кандидатом в премьеры Гаврилицу, которая также является вице-председателем пропрезидентской партии «Действие и солидарность».

Парламент Молдавии отказался поддержать это назначение. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну.

Когда Санду снова выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу, социалисты опротестовали это решение в Конституционном суде.

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