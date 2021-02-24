Захарова заявила о планах разобраться с удалением в Twitter российских аккаунтов

Российская сторона будет разбираться с основанием блокировки в Twitter «российских» аккаунтов. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в этот день Twitter сообщил об удалении 100 «российских» аккаунтов, подрывающих веру в НАТО и якобы пытающихся влиять на США.

Захарова отметила, что это «интересная формулировка», передает «РИА Новости».

«Под нее могут попасть миллионы пользователей. Даже ресурсы Навального и сотоварищей – вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе «агентов влияния». Мы будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что сервис микроблогов заблокировал две группы учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО».

Во вторую группу вошел 31 аккаунт, предположительно связанный с российским «Агентством интернет-исследований», через которое якобы осуществлялись действия, «направленные против США и Евросоюз».