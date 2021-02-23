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Минобороны заявило о блокировке боевиками пунктов пропуска в Сирии

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Боевики в Сирии блокируют работу пунктов пропуска Серакиб, Мизназ и Абу-Азейдин для беспрепятственного перемещения населения через границы Идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольные вооруженным силам Турции. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

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По его словам, боевики радикальных вооруженных формирований запрещают местным жителям выезжать на подконтрольную сирийским властям территорию под угрозой применения оружия или ареста. Также Сытник добавил, что положение мирного населения усугубляет неспособность подразделений ВС Турции обеспечить безопасность граждан в коридорах выхода.

Кроме того, российский центр призвал командование турецких войск, которое осуществляет контроль над территориями на северо-западе Сирии, обеспечить выполнение взятых на себя обязательств, в том числе по безопасности желающих воспользоваться пунктами пропуска граждан.

Ранее, 22 февраля, представитель российского ЦПВС Сергей Шкерин рассказал, что три пункта пропуска открылись в городах Абу-Азейдин, Серакиб и Мизназ. Их охраняют российские военные.

Пропуском смогут воспользоваться жители Алеппо, которые несколько лет назад покинули родные населенные пункты во время военных действий, а теперь находятся в палаточных лагерях в зоне деэскалации Идлиб.

8 февраля усилиями российских военных специалистов на востоке Сирии была возобновлена работа перехода, который соединяет провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке. Такой гуманитарный коридор позволит многим беженцам вернуться домой.

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