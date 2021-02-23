У офиса президента Украины начались стычки протестующих с полицией

Возле здания офиса президента Украины в Киеве, где проходит акция протеста против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, начались стычки протестующих с правоохранителями, полицейские применили слезоточивый газ. Об этом 23 февраля сообщило издание «Страна.ua».

На акцию в поддержку Стерненко собралось более тысячи протестующих. Они пытались прорвать кордоны полиции, ограждающие здание офиса президента Украины.

Среди правоохранителей есть один пострадавший. В ходе столкновений националистов с силовиками задержаны несколько человек.

Акция у офиса президента Украины планировалась на 20:00 по местному времени (21:00 мск). Суд приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. У активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества.

Щербич сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. За освобождение они требовали 300 тыс. гривен (около 796,8 тыс. рублей по нынешнему курсу). Было возбуждено уголовное дело, которое не расследовалось вплоть до 2019 года.

По данным портала, националисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 («Похищение человека»), ч. 2 ст. 187 («Разбой»), ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием») УК Украины. Суд постановил взять его под стражу прямо в зале заседаний и поместить в следственный изолятор.

Летом 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Речь шла о событиях 2018 года. Тогда на Стерненко напали, он дал отпор, погиб один из нападавших. Как решило следствие, действия мужчины были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил его.