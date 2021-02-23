Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Москве

В Москве прогремели праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества, отмечаемого 23 февраля. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Зрелищное шоу можно было наблюдать на Лужнецкой набережной, в Парке Победы, на ВДНХ и Поклонной горе.

Утром во вторник президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память павших воинов.

Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

Также президент поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В обращении он отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив военнослужащих за достойное исполнение своего долга.