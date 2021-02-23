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Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Москве

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В Москве прогремели праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества, отмечаемого 23 февраля. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Зрелищное шоу можно было наблюдать на Лужнецкой набережной, в Парке Победы, на ВДНХ и Поклонной горе.

Утром во вторник президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память павших воинов.

Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

Также президент поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В обращении он отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

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Церемония возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» в День защитника Отечества во Владивостоке
День защитника Отечества остается одним из любимейших праздников россиян. Как его отмечали в разных регионах России, смотрите в фотогалерее «Известий». Первыми начали отмечать 23 февраля на Дальнем Востоке. Так прошла церемония возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Татьяна Меель
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Местные жители на праздновании Дня защитника Отечества на центральной площади во Владивостоке
Жители города пришли с детьми на центральную площадь Владивостоке, где была устроена экспозиция тяжелой военной техники
Фото: РИА Новости/Татьяна Меель
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Горожане на выставке оружия во время празднования Дня защитника Отечества на центральной площади во Владивостоке. На первом плане — специальная бесшумная снайперская винтовка ВСС (6П29)
Горожане могли ознакомиться и с современным стрелковым вооружением Российской армии, например подержать в руках специальную бесшумную снайперскую винтовку ВСС (6П29)
Фото: РИА Новости/Татьяна Меель
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Военнослужащие во время торжественного возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге
Отмечали День защитника Отечества и на Урале, в арсенале России. К памятнику маршалу Георгию Жукову в Екатеринбурге были возложены цветы
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Во время торжественного возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге
Цветы к памятнику Жукову несли и военные, и воины запаса, и те горожане, кто не служил в армии
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Военнослужащие во время торжественного возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге
Перед памятником маршалу Победы торжественным строем прошли колонны военнослужащих
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Выставка «Моторы войны» в Музее Победы на Поклонной горе
Москвичи, несмотря на мороз, пришли в Музей Победы на Поклонной горе. На выставке «Моторы войны» представлены и советские транспортные средства времен Второй мировой, и машины союзников, есть и трофейные экземпляры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В День защитника Отечества девушки поздравили мужчин «Горячим женским маршем». Участницы марша предложили проходящим мужчинам горячие напитки, подарили эмоции и символические подарки к празднику
А в центре столицы, на Арбате, активистки движение «Молодая гвардия» поздравили мужчин «Горячим женским маршем»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В День защитника Отечества девушки поздравили мужчин «Горячим женским маршем». Участницы марша предложили проходящим мужчинам горячие напитки, подарили эмоции и символические подарки к празднику
Более 300 девушек прошли по главной пешеходной улице столицы с песнями военных лет и поздравительными плакатами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В День защитника Отечества девушки поздравили мужчин «Горячим женским маршем». Участницы марша предложили проходящим мужчинам горячие напитки, подарили эмоции и символические подарки к празднику
Защитников Отечества одаривали улыбками, которые не могли скрыть даже защитные маски, и горячим чаем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Празднование Дня защитника Отечества на Крутицком Патриаршем подворье в Москве
На Крутицком Патриаршем подворье в Москве тоже праздновали 23 февраля
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Празднование Дня защитника Отечества на Крутицком Патриаршем подворье в Москве
Празднование было организовано Музеем ратной истории Москвы и Московским региональным отделением ООД «РосРекон»
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Празднование Дня защитника Отечества на Крутицком Патриаршем подворье в Москве
Реконструкторы показали настоящее стрелковое оружие времен войны, рассказали о том, как работали медсанбаты, как осуществлялась полевая связь
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Военно-историческая реконструкция, посвященная Корсунь-Шевченковской наступательной операции, в парке «Патриот»
В парке «Патриот» была устроена военно-историческая реконструкция, посвященная Корсунь-Шевченковской наступательной операции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
DK105855
Военно-историческая реконструкция, посвященная Корсунь-Шевченковской наступательной операции, в парке «Патриот»
В парке «Патриот» можно было увидеть и настоящую легендарную «тридцатьчетверку»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
DK106240
Военно-историческая реконструкция, посвященная Корсунь-Шевченковской наступательной операции, в парке «Патриот»
В мероприятии приняли участие члены военно-исторических клубов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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