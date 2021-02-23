Подпавшие под санкции телеканалы Украины создали медиахолдинг

Три украинских телеканала, на которые Киев наложил санкции, учредили ООО «Медиахолдинг «Новости». Об этом написал в своем Telegram-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко во вторник, 23 февраля.

Речь идет о каналах «112 Украина», «Ньюсуан» и «Зик». Учредителями нового холдинга стали сто человек.

«Запрещенная «Тройка Медведчука», что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием», — отметил Ткаченко. По его словам, регистрация состоялась 18 февраля.

«Тройкой Медведчука» некоторые представители украинской власти называют оказавшиеся под санкциями телеканалы в стране, ассоциируя их с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

В связи с блокировкой каналов «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

19 февраля СНБО объявило о введении санкций против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространили на все имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Рестрикции будут действовать три года.

Медведчук назвал ограничения торжеством беспредела, анархии и беззакония. Он отметил, что Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены, но, политик всё равно не собирается покидать страну.