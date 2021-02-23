Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украина объявила о выходе из соглашений СНГ о гражданской авиации
Мир
В США обеспокоились возможной покупкой Египтом истребителей Су-35
Общество
Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Москве
Мир
Украина предложила лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Интернет
Twitter объявил о блокировке ста связанных с Россией аккаунтов
Мир
Страны-участницы СВПД обвинили Иран в нарушении обязательств
Наука
Ученые заявили о разгадке «кода да Винчи»
Мир
Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС
Мир
Захарова обвинила Госдеп в подрыве принципов свободной конкуренции

Глава минздрава Черногории сделала прививку «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович сделала прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом 23 февраля сообщило ведомство на своей странице в Twitter.

COVID не любит троицу: сколько времени займет ввод в оборот «КовиВака»
До конца первого полугодия объем производства только первых двух российских вакцин составит 88 млн комплектов

«Это первая из 150 доз, которые поступили в Клинический центр Черногории», — отмечается в сообщении. К записи прикреплен снимок, на котором чиновник получает инъекцию.

В Черногории с 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса «Спутник V». Премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям страны дозы российского препарата.

Ранее в этот день стало известно о регистрации «Спутника V» министерством здравоохранения Гайаны. Страна стала 33-м государством, одобрившей применение российского препарата.

20 февраля «Спутник V» зарегистрировали в Гане. 19 февраля препарат одобрило Сан-Марино.

Первая мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021