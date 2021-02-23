Глава минздрава Черногории сделала прививку «Спутник V»

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович сделала прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом 23 февраля сообщило ведомство на своей странице в Twitter.

«Это первая из 150 доз, которые поступили в Клинический центр Черногории», — отмечается в сообщении. К записи прикреплен снимок, на котором чиновник получает инъекцию.

В Черногории с 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса «Спутник V». Премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям страны дозы российского препарата.

Ранее в этот день стало известно о регистрации «Спутника V» министерством здравоохранения Гайаны. Страна стала 33-м государством, одобрившей применение российского препарата.

20 февраля «Спутник V» зарегистрировали в Гане. 19 февраля препарат одобрило Сан-Марино.

Первая мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.