Киев выразил Москве протест за нападение на сотрудника генконсульства в Петербурге

Киев выразил протест Москве в связи с нападением на охранника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

«МИД Украины выразил протест в связи с покушением на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге», — написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко на своей странице в Twitter во вторник, 23 февраля.

Он добавил, что ведомство «требует проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечение охраны дипучреждений».

Николенко считает, что российская сторона не предприняла должных действий во время инцидента.

Нападение на охранника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, который является сотрудником Госпогранслужбы страны, произошло 19 февраля. Нападавший несколько раз ударил охранника ножом, после чего отошел, бросив в воздух принесенные бумаги.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, до ее приезда другой военнослужащий погранслужбы оказал раненому первую медицинскую помощь. Раненого увезли в Мариинскую больницу, травма оказалась легкой.

Предварительно установили, что некий мужчина был записан на прием в учреждение. После того как охранник открыл ему дверь, он набросился на него с ножом.

В генконсульстве уточнили, что 34-летний нападавший оказался россиянином. Его обезвредили.

Источник в силовых структурах рассказал «РИА Новости», что злоумышленника увезли в психиатрическую клинику, где ему диагностировали острое психическое расстройство.

21 февраля Смольнинский районный суд города заключил под стражу россиянина Назара Смоленского, напавшего на сотрудника диппредставительства. Ранее гражданин был судим за разбой и приговорен к восьми годам лишения свободы.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Срок меры — 18 апреля», — отметили в пресс-службе.