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Захарова обвинила Госдеп в подрыве принципов свободной конкуренции

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Госдепартамент США, назвавший геополитику единственной причиной, по которой Вашингтон противостоит проекту газопровода «Северный поток – 2», признался в том, что Соединенные Штаты подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 23 февраля.

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«Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — отметила она.

Она напомнила, что Германия «постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден», а США — что «экономику и энергетику нельзя политизировать».

«А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — подчеркнула Захарова.

Накануне глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что причиной неприятия Вашингтоном «Северного потока – 2» является геополитика и влияние России на некоторых американских союзников и партнеров в Европе.

Он рассказал, что в новой администрации США считают, что нынешняя стратегия работает хорошо и принимаемые против проекта меры работают.

Ранее в тот же день Вашингтон внес в еще один санкционный список занятое в строительстве трубопровода судно «Фортуна» и компанию-владельца «КВТ-Рус».

В январе американский минфин расширил рестрикции против Москвы в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Под ограничения тогда попали баржа «Фортуна» и ее владелец.

Оператор «СП – 2» компания Nord Stream 2 запросила 21 января у Берлина немедленное разрешение на строительство газопровода в прибрежных водах ФРГ. Так компания отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода в водах Германии со стороны немецких экологических организаций. По данным экологов, регулятор не учел доводы по климату и охране окружающей среды.

Агентство Bloomberg сообщило 19 февраля, что США не собираются включать немецкие компании, которые заняты в работе над газопроводом, в списки санкций. Отмечалось, что ограничения коснутся небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Подчеркивалось, что подобное решение может быть принято из-за желания американской стороны замедлить процессы строительства, не рассорившись с Евросоюзом.

В конце 2019 года Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Работы над проектом приостанавливали и возобновили в конце 2020 года. Судно-трубоукладчик «Фортуна» приступило к работам в водах Дании.

Германия и США ведут переговоры относительно трубопровода. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, Берлин нацелен на создание условий для завершения строительства СП-2.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтики от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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