Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС
Мир
Указ Санду о выдвижении Гаврилицы на пост премьера признали неконституционным
Общество
Метеоролог рассказала о наступлении в России новой климатической эпохи
Мир
Истребители ВВС Греции опасно сблизились с турецким судном
Мир
Оппозиция Грузии начала акцию в Тбилиси против задержания Мелии
Мир
Немецкий перестраховщик прекратил обслуживание «Северного потока – 2»
Мир
Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в сфере ВПК
Мир
В бундестаге констатировали старение вооруженных сил ФРГ
Происшествия
В районе аварии на газопроводе под Оренбургом ввели режим ЧС

Три мусорных полигона построят в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три объекта по захоронению отходов планируют построить в Хабаровском крае. Объекты будут соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и экологическим стандартам.

Строительство запланировано в рамках реформы обращения с отходами в регионе. Полигоны построены в Вяземском, Амурском и Солнечном районах. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Проектирование объектов завершат до конца августа.

Подрядчики проводят инженерно-экологические, геодезические и другие изыскания. Готовые проекты пройдут государственную экспертизу. на работу по проектировке из регионального бюджета направили более 30 млн рублей.

Мощность полигона в Амурском районе составит до 20 тыс. т отходов в год, в Вяземском районе — до 12 тыс. т, в Солнечном районе — 4,6 тыс. т. На объектах расположат производственную зону с участками хранения, обработки и захоронения отходов. На вспомогательной части разместится участок для взвешивания фур и хозяйственные постройки. Полигоны оснастят системой сбора и очистки сточных вод.

На текущий момент в регионе есть только два официальных объекта захоронения отходов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021