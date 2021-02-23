Три мусорных полигона построят в Хабаровском крае

Три объекта по захоронению отходов планируют построить в Хабаровском крае. Объекты будут соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и экологическим стандартам.

Строительство запланировано в рамках реформы обращения с отходами в регионе. Полигоны построены в Вяземском, Амурском и Солнечном районах. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Проектирование объектов завершат до конца августа.

Подрядчики проводят инженерно-экологические, геодезические и другие изыскания. Готовые проекты пройдут государственную экспертизу. на работу по проектировке из регионального бюджета направили более 30 млн рублей.

Мощность полигона в Амурском районе составит до 20 тыс. т отходов в год, в Вяземском районе — до 12 тыс. т, в Солнечном районе — 4,6 тыс. т. На объектах расположат производственную зону с участками хранения, обработки и захоронения отходов. На вспомогательной части разместится участок для взвешивания фур и хозяйственные постройки. Полигоны оснастят системой сбора и очистки сточных вод.

На текущий момент в регионе есть только два официальных объекта захоронения отходов.