Три новые школы построят в Югорске до 2028 года

На территории Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) планируют построить три новых учебных учреждений. Работы проведут в рамках нацпроекта «Образование».

Первый объект на 500 мест сдадут в 2024 году. Здание построят на внебюджетные средства на перекрестке улиц 40 лет Победы и Попова. После строительства учреждение приобретет администрация Югорска. Об этом сообщает muksun.fm. На текущий момент подготовлен список необходимого оборудования для школы, ведутся переговоры с инвесторами.

В 2026 году будет построена школа с углубленным изучением предметов. Учреждение рассчитано на 900 мест, оно расположится в 18-м и 19-м микрорайонах. В 2028 году планируется построить еще одну школу на 900 мест.

Ранее сообщалось, что в Якутске до 2026 года планируется создать 15 тыс. новых ученических мест в школах. речь идет о строительстве 12 новых школ по программам государственно-частного партнерства.