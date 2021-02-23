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Московское шоссе расширят во время ремонта в Самаре

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Количество полос для движения транспорта увеличат во время ремонта Московского шоссе в Самаре. Работы стартуют в апреле от улицы Мичурина до проспекта Кирова.

На текущий момент в районе пересечения с проспектом Масленникова на Московском шоссе организовано семь полос для движения, а также светофор с выделенной секцией для поворота направо. При ремонте планируется добавить переходно-скоростную полосу для поворота. Зеленый сигнал светофора для автомобилистов будет гореть всегда, за исключением времени, когда дорогу будут переходить пешеходы. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на 63.RU.

Также будет увеличено количество полос на пересечении Московского шоссе и 4-го проезда.

Поиском подрядчика занимается региональный Минтранс. Рабочие должны заменить верхний слой дороги и отремонтировать трамвайные пути. На текущий момент размер колеи местами достигает 7 см.

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