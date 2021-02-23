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На закупку медоборудования в Брянской области направили 1,6 млрд рублей

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Комитет Брянской областной думы по вопросам социальной политики и здравоохранения подвел итоги работы в 2020 году. Депутаты сообщили о закупке специального медицинского оборудования для больниц на 1,6 млрд рублей.

По данным комитета, в городе Стародубе была построена новая поликлиника. Средства на проведение работ выделили из областного бюджета. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Также за год удалось обновить семь больниц и поликлиник, а также 39 фельдшерско-акушерских пунктов. В сельских территориях возвели пять ФАПов.

Ранее сообщалось, что на территории детской областной больницы в Брянске планируют построить новый корпус. Работы начнутся в 2022 году. Средства поступят из федерального бюджета.

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