Автомобиль Aurus Senat подорожал на 22%

Российский премиальный седан Aurus Senat подорожал на 22%, его стоимость составит 22 млн рублей. Это следует из информации производителя в группе в соцсети «ВКонтакте», опубликованной 23 февраля.

Такая цена сформировалась еще до начала серийного производства автомобиля, которое начнется в мае. Предварительная розничная стоимость называлась ранее на уровне 18 млн рублей.

«Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 млн рублей», — говорится в сообщении. За детальными данными рекомендовано обращаться в отдел продаж компании. Финальные цены формируются с учетом пожеланий клиентов.

Как сообщалось ранее, весной 2021 года для модели Senat предложат цвета кузова: «белый перламутр», «кофейный», «стальной голубой», «темно-синий», «графитовый» и «черный».

Длина Aurus Senat составляет 5,6 м, а колесная база равна 3,3 м. Он получил гибридную силовую установку, состоящую из бензинового двигателя мощностью 598 л. с. и 40-сильного электромотора. Автоматическая трансмиссия с девятью ступенями разработана российской фирмой KATE. До 100 км/час машина способна разогнаться за 6 секунд, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, начат в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.