Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС

Еврокомиссия заявила во вторник, 23 февраля, что официально предупредила шесть стран Евросоюза о том, что их ограничения на пересечение границ внутри альянса, введенные из-за COVID-19, могут подорвать свободное передвижение внутри объединения.

Как рассказал журналистам официальный представитель ЕК Кристиан Виганд на встрече с представителями ЕС в Брюсселе, в понедельник комиссия направила специальные послания Германии, Бельгии, Финляндии, Дании, Венгрии и Швеции. Их призывают применять более адекватные и недискриминационные меры в отношении въезда-выезда.

По его словам, ЕК обеспокоена тем, что указанные страны применяют более строгие меры, чем те, которые обозначены в рекомендациях Совета ЕС, запрещая въезд и выезд внутри альянса.

Виганд дал этим государствам возможность предоставить ответы до конца следующей недели, отметив, что в противном случае ЕК теоретически может начать судебное разбирательство по делу о нарушении законов Евросоюза.

Германия решительно отвергла обвинения в том, что ее строгие ограничения на передвижение из австрийского региона Тироль, а также из Чехии и Словакии противоречат правилам ЕС.

«Я отвергаю обвинение в том, что мы не соблюдаем законы ЕС», — приводит финансовый новостной портал Barron's слова министра по европейским делам ФРГ Майкла Рота со встречи в Брюсселе.

По его словам, Берлин принял «трудное» решение по ограничению передвижения из-за опасений распространения более заразных вариантов коронавируса и из-за того, что ФРГ является «транзитной страной в центре Европейского союза». Сейчас въезд в Германию возможен только с отрицательным тестом на эту инфекцию и обязательным карантином.

В то же время Бельгия, где располагаются институты Евросоюза, объявила 22 января о введении запрета на туристические и необязательные поездки за пределы страны. Он вступил в силу с 27 января и продлится до 1 марта, сообщает бельгийское издание VRT.

Разрешаются лишь поездки с медицинскими целями, по семейным обстоятельствам, по работе.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес сообщила в интервью газете Augsburger Allgemeine 14 февраля, что закрытие границ на фоне COVID-19 не так эффективно в борьбе с ним, как вакцинация.

По ее словам, «страх перед мутациями коронавируса понятен», но границы не сдержат вирус.