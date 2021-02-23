Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Истребители ВВС Греции опасно сблизились с турецким судном
Мир
Оппозиция Грузии начала акцию в Тбилиси против задержания Мелии
Мир
Немецкий перестраховщик прекратил обслуживание «Северного потока – 2»
Мир
Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в сфере ВПК
Мир
В бундестаге констатировали старение вооруженных сил ФРГ
Происшествия
В районе аварии на газопроводе под Оренбургом ввели режим ЧС
Мир
Бундесвер обвинили в росте расизма и правого экстремизма
Экономика
Биткоин потерял в цене более 16%
Мир
Савченко заявила об угрожающем Украине новом расколе

Новый этап реконструкции аэропорта в Воронеже проведут за 334 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже объявлен аукцион на проведение нового этапа реконструкции территории аэрокомплекса Чертовицкое. Стартовая цена контракта составляет 334,1 млн рублей.

Подрядчику потребуется разработать рабочую документвцию и построить мачту освещения, ограждение, аккумулирующий резервуар дождевого стока, парковки и другие объекты. Кроме того, победившая в торгах компания должна подготовить подъездные пути к объектам строительства. Об этом пишет ИА «Абирег».

Заявки на аукцион будут приниматься до 11 марта, итоги подведут 19 марта.

Проект Международного аэропорта Воронеж имени Петра I представили губернатору Воронежской области Александру Гусеву в ноябре 2020 года. Для части работ по реконструкции определили подрядчика в конце 2020 года.

В связи с пандемией в 2020 году пассажиропоток аэропорта сократился и составил 444,8 тыс. человек. В 2019 году он составил 857 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021