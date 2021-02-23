Новый этап реконструкции аэропорта в Воронеже проведут за 334 млн рублей

В Воронеже объявлен аукцион на проведение нового этапа реконструкции территории аэрокомплекса Чертовицкое. Стартовая цена контракта составляет 334,1 млн рублей.

Подрядчику потребуется разработать рабочую документвцию и построить мачту освещения, ограждение, аккумулирующий резервуар дождевого стока, парковки и другие объекты. Кроме того, победившая в торгах компания должна подготовить подъездные пути к объектам строительства. Об этом пишет ИА «Абирег».

Заявки на аукцион будут приниматься до 11 марта, итоги подведут 19 марта.

Проект Международного аэропорта Воронеж имени Петра I представили губернатору Воронежской области Александру Гусеву в ноябре 2020 года. Для части работ по реконструкции определили подрядчика в конце 2020 года.

В связи с пандемией в 2020 году пассажиропоток аэропорта сократился и составил 444,8 тыс. человек. В 2019 году он составил 857 тыс. человек.