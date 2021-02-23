Снег упал на женщину с подоконника торгового центра в Омске

Женщина пострадала при падении снега с подоконника торгового центра в Омске. Следователи проводят проверку по факту инцидента.

41-летняя омичка с восьмилетней дочерью шли на выставку мимо торгового центра, когда на них обрушились снег со льдом. Ребенок не пострадал, а женщине снежный ком рассек кожу головы. Врачи наложили пострадавшей швы и отпустили домой. Об этом пишет ИА «Город55».

По данным следствия, возле торгового центра было выставлено ограждение. Обрушение снега не попало в огороженный участок.

Проверка проводится в отношении руководства торгового центра, которое не проследило за очищением крыш и окон от снега. Следователи выясняют круг лиц, чье бездействие могло привести к происшествию.

9 февраля сообщалось об обрушении ледяной глыбы на ребенка в Находке. Снежный ком упал с крыши магазина.