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Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

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Власти Украины подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России. Об этом говорится в коммюнике на сайте инстанции, опубликованном 23 февраля.

Иск, который был подан 19 февраля, зарегистрирован под номером 10691/21. Это уже девятое по счету обращение, направленное Украиной в ЕСПЧ с обвинениями в адрес России.

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В заявлении указывается, что киевские власти обвинили Москву в «политических убийствах оппонентов», но конкретики документ не содержит.

«Операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны-члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта», — отмечается в иске.

Подачу иска также подтвердил в Facebook замглавы Минюста Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. При этом он тоже не смог прямо ответить на вопрос, о каких конкретно случаях идет речь.

14 февраля в Минюсте РФ сообщили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом.

Украинская сторона подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года, заявив о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, в которых обвинила Россию. В мае 2018 года палата суда, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

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