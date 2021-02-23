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Истребители ВВС Греции опасно сблизились с турецким судном

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Четыре истребителя F-16 ВВС Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому cудну TCG Çeşme, проводившему исследовательские работы в международных водах в Эгейском море. Об этом 23 февраля сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

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Один из четырех истребителей, находясь на расстоянии в 2 морские мили от турецкого судна, задействовал дипольные отражатели.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал произошедшее очередной провокацией опасное приближение самолетов ВВС Греции к турецкому судну на севере Эгейского моря.

«Греческая сторона часто совершает подобные провокации. В соответствии с правилами на провокацию был дан должный ответ», — прокомментировал инцидент министр. По его словам, позиция Анкары по вопросу провокаций предельна ясна.

В августе 2020 года ВВС Турции перехватили шесть греческих истребителей F-16 в районе Восточного Средиземноморья. В том же месяце конфликт двух стран обострился после помех турецкому судну Oruc Reis, проводившим сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.

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