Жителей Курганской области предупредили о сильном морозе

В Курганской области в ближайшие сутки ожидается похолодание и метель. Температура воздуха опустится до -36 градусов.

Согласно прогнозам, ветер усилится до 20 м/с. Сильный ветер и снег ограничат видимость и могут стать причиной ДТП. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Госавтоинспекция просит водителей отказаться от поездок в связи с ухудшением погоды. Если поездка неизбежна, автомобилистам следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Ранее сообщалось, что ночь на 23 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опустились до –24 градусов на территории столицы и до –30 градусов в области. По прогнозам синоптиков, теплая погода придет в регион уже к концу недели.