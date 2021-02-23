Родственнику Елизаветы II вынесли приговор за попытку изнасилования

Британского аристократа, приходящегося внучатым племянником королеве Великобритании Елизавете II, во вторник приговорили к десяти месяцам тюрьмы за попытку изнасилования. Об этом 23 февраля сообщает Daily Mail.

Уточняется, что граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон признал себя виновным в нападении на девушку, которая гостила в его родовом замке в Шотландии.

В феврале 2020 года 34-летний граф ночью вошел в комнату спавшей гостьи, пытался сорвать с нее одежду и не обращал внимания на ее попытки сопротивляться. В итоге ей удалось выгнать его и попросить помощи у находившихся в замке друзей.

Обвиняемый принес извинения жертве, родным и коллегам. Он объяснил свои действия сильным алкогольным опьянением.

Саймон Боуз-Лайон — сын графа Майкла Боуз-Лайона, двоюродного племянника Елизаветы II. Королеве Саймон приходится внучатым племянником.

16 февраля стало известно, что бывший сотрудник правительства Австралии Бриттани Хиггинс заявила об изнасиловании в кабинете министра, власти страны начали расследование.