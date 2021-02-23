СК возбудил дело после видео с избиением заключенных в ярославской колонии

После публикации видеоролика с избиением заключенных в ярославской колонии, Следственное Управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом 23 февраля сообщил «Интерфакс».

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин запросил в УФСИН информацию в связи с публикацией во вторник «Новой газетой» видео с пытками заключенных в исправительной колонии N1. По его словам, факт относится к 2016–2017 годам.

«Ситуация в колонии в этот период известна во всех деталях, в том числе и суду», — подчеркнул он. Ответ на запрос Бабуркин рассчитывает получить 24 февраля. Как он добавил, две недели он посещал эту колонию, заключенные не жаловались на применение к ним силы и спецсредств.

В прокуратуре Ярославской области отметили, что начали проверку по материалам СМИ о нарушении прав осужденных. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований уголовно-исполнительного законодательства в части соблюдения прав осужденных», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Пресс-служба УФСИН по Ярославской области сообщило о начале внеплановой проверке в ярославской исправительной колонии № 1.

«При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей», — отметили в службе.

В отношении всех лиц на видеозаписях из ярославской ИК-1 проводится тщательное расследование, сообщает региональное УФСИН.

Во вторник «Новая газета» опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. Мужчина уже отбыл срок и вышел на свободу.

Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Его силой кладут на стол и бьют. По информации издания, после побоев осужденный попал в больницу и умер. Тогда уголовного дела не возбудили.

В ноябре 2020 года суд оправдал бывших врио начальника ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делам о пытках заключенных в ярославских колониях. Другие 11 фигурантов дела получили реальные сроки от трех лет до четырех лет и 3 месяцев лишения свободы, при этом шестеро фигурантов дела освобождены в зале суда, им зачтен срок нахождения в СИЗО.

Скандал разгорелся в июле 2018 года, когда в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудники колонии оскорбляют и избивают заключенного.