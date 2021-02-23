В бундестаге констатировали старение вооруженных сил ФРГ

Уполномоченная по вооруженным силам ФРГ в бундестаге Ева Хегль заявила, что бундесвер всё больше стареет, а средний возраст немецких военнослужащих сейчас составляет 33,4 года. На эту тему она высказалась в ходе брифинга в Берлине во вторник, 23 февраля.

«Это означает, что мы в большей степени нуждаемся в молодых людях и подрастающем поколении», — сказала она, выразив надежду на то, что бундесверу удастся стать привлекательным работодателем для молодежи. Текст ее выступления опубликован на сайте бундестага.

Хегль подчеркнула, что для этого «еще предстоит проделать много работы».

Она также указала на неудовлетворительную ситуацию с материально-техническим оснащением, что, по ее словам, «влияет на мотивацию военнослужащих».

В ходе брифинга Хегль также сообщила, что число правых экстремистов выросло в армии ФРГ за год.

По ее словам, в 2020 году зафиксировано 477 случаев проявления расизма и правого экстремизма, тогда как годом ранее подобных случаев было 363.