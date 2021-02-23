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Ученые опубликовали новые данные о первой смерти от коронавируса в Европе

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Первая смерть от осложнений коронавируса в Европе произошла на 10 дней раньше, чем считалось. Об этом заявили специалисты Белградского университета, сообщает 23 февраля агентство Reuters со ссылкой на журнал Frontiers in Medicine.

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Ранее было принято считать, что первое заражение было отмечено во Франции 24 января 2020 года, а первый пациент умер 15 февраля в этой же стране.

По данным сербских исследователей, 5 февраля 2020 года от коронавируса скончался 56-летний строитель из Белграда. Мужчина долгое время не ездил за границу, у него не было хронических заболеваний.

Его госпитализировали с высокой температурой, кашлем и затруднением дыхания. Пациент умер через несколько часов после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскрытие показало, что мужчина скончался от пневмонии.

«Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти, вызвана COVID-19», — отметили специалисты.

Судебный патологоанатом Миленко Богданович рассказал, что ученые взяли для анализа образец стекловидного тела умершего пациента, чтобы изучить присутствие коронавируса. Анализы были положительными, что дает основания считать эту смерть первой в Европе от осложнений нового коронавируса.

Полученные данные позволяют полагать, что коронавирус SARS-CoV-2 распространялся быстрее и раньше, чем было принято считать. Именно он, полагают в Сербии, стал причиной пневмоний неизвестного происхождения, которые массово возникали в ряде стран в январе и феврале 2020 года.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 111 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 111,7 млн. Примерно 2,47 млн пациентов скончались.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 189 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, выздоровели 3 739 344 человека.

В настоящее время в России наблюдается снижение уровня заболеваемости. К настоящему времени иммунитет к инфекции приобрели от 20% до 70% населения России.

Этому во многом поспособствовала начавшаяся 18 января масштабная вакцинация. Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,6%, согласно публикации медицинского журнала The Lancet.

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