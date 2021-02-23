Пассажиры устроили дебош в самолете при вылете из Новосибирска

Два пассажира устроили пьяный дебош на рейсе Новосибирск — Москва во вторник утром, против них возбудили уголовные дела. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России 23 февраля.

Дела возбудили по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции по ст. 319 УК РФ, и ч. 1 ст. 318 УК РФ.

По данным следствия, двое новосибирцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту лайнера, который был на стоянке в аэропорту Толмачево, отказались вести себя прилично или же покидать самолет. В результате экипажу пришлось вызвать правоохранителей. При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть, они оказали сопротивление полиции.

В дежурной части ЛО МВД России в аэропорту они «продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции».

В настоящее время они задержаны.

Ранее, 16 февраля, СМИ сообщали, что одна из женщин устроила дебош и разбила 35 бутылок в дьюти-фри в аэропорту Домодедово. Отмечалось, что она находилась в пьяном состоянии.

Сумма ущерба составила около 45 тыс. рублей.

Полицейские задержали женщину и направили ее на медицинское освидетельствование.