Бундесвер обвинили в росте расизма и правого экстремизма

Число правых экстремистов выросло в армии ФРГ за год, сообщила немецким депутатам 23 февраля в Берлине уполномоченный бундестага ФРГ по бундесверу Эва Хегль.

По ее словам, 2020 году зафиксировано 477 случаев проявления расизма и правого экстремизма, тогда как годом ранее отметили 363 подобных случая.

Тогда же в армии было выявлено 16 праворадикальных экстремистов из числа запрещенной группировки «Граждане рейха», в прошлом году почти в два раза больше — 31.

«Рост указывает на то, что по вопросу о правом экстремизме необходим по-прежнему комплекс действий во всех направлениях в бундесвере», — цитирует ее сайт бундестага. По словам уполномоченного по армии ФРГ, нужны расследования, наказания и профилактическая работа. Все должно быть проведено быстро и последовательно.

Как добавила Хегль, подавляющее большинство военнослужащих бундесвера относятся с уважением к своим обязанностям.

Как сообщалось ранее, власти ФРГ увеличивают ежегодно военный бюджет страны. Так, к 2024 году его хотят увеличить до 1,5% от ВВП, что составит примерно €60 млрд.