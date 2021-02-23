Биткоин потерял в цене более 16%

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась более чем на 16%, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

На 14:57 мск цена криптовалюты составила $45,618 тыс.

По данным на 08:39 мск, курс биткоина находился на уровне $48,604 тыс.

Ранее, 21 февраля, криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс.

За день до этого американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум (etherium) завышенными.

Как рассказал «Известиям» старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, в условиях избытка ликвидности и дефицита инвестиционных идей цена биткоина может вырасти до $100–200 тыс. Однако, по его словам, после этого курс обязательно придет к коррекции.