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Оппозиция Грузии начала акцию в Тбилиси против задержания Мелии

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Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста возле здания государственной канцелярии в Тбилиси, после того как был задержан лидер самой крупной оппозиционной политической силы «Единое национальное движение» Ника Мелия.

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Протестующие требуют освободить политика и назначить досрочные выборы, сообщил 23 февраля телеканал «Рустави 2». К правительственной администрации прибыли несколько автобусов с полицейскими.

«Мы не сдадимся и будем бороться до конца за Нику, за оппозицию, за свободу и независимость», — заявил оппозиционер Хатия Деканоидзе.

Политика задержали утром во вторник. Во время спецоперации полиция применила перцовый газ в здании офиса партии.

Активисты пытались помешать аресту Мелии, забаррикадировав двери и окна кабинета политика, силовики задержали более 10 человек. При этом грузинская оппозиция уже анонсировала протестные акции в поддержку Мелии.

Ранее в феврале бывший премьер-министр Георгий Гахария объявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу ареста Мелии, которого суд постановил взять под стражу из-за неуплаты залога. Гахария полагал, что арест оппозиционера вызовет беспорядки в стране.

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