Любовь россиян к шикарным авто неизменна. Компания Rolls-Royce установила рекорд продаж машин в России, сообщает телеканал «Известия». За сложный 2020-й продано 200 авто шикарной марки. Ни одному европейскому дилеру российские показатели и не снились. Неплохо расходились SUV-модели Сullinan Black Badge от 35 млн рублей. Классику — Rolls-Royce Ghost II от 32,6 млн рублей — разобрали всю. Дилеры уже заказали партию новых автомобилей.

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