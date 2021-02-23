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Hyundai представила электрический кроссовер IONIQ 5

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Корейская компания Hyundai провела мировую онлайн-премьеру нового среднеразмерного кроссовера IONIQ 5. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 23 февраля «Известиям».

«IONIQ 5 построен на глобальной электрической модульной платформе E-GMP, специально разработанной Hyundai Motor Group для аккумуляторных электромобилей, позволяющей сочетать уникальные пропорции кузова с увеличенной колесной базой», — говорится в релизе.

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IONIQ 5, вдохновленный профилем модели Pony,
отличается дизайном и колесной базой 3 тыс. мм. Внешние особенности автомобиля включают в себя пиксельные фары и задние фонари, а также 20-дюймовые легкосплавные диски.

Центральная консоль может сдвигаться на 140 мм назад. Эта функция в сочетании с плоским полом, под которым установлены аккумуляторы, обеспечивают большую свободу в салоне автомобиля, отмечают в компании.

IONIQ 5 также оснащается передними сиденьями с функцией электрорегулировки. Кресла могут отклоняться под оптимальным углом. Hyundai также снизила толщину передних сидений на 30%, что позволило увеличить пространство для пассажиров заднего ряда.

Как заявляет Hyundai, интерьер кроссовера был разработан с использованием экологически чистых материалов, включая экокожу, биокраску, а также натуральные и переработанные волокна.

Платформа E-GMP позволяет использовать для зарядки IONIQ 5 инфраструктуру с напряжением как 400 В, так и 800 В. По умолчанию платформа рассчитана на напряжение 800 В, но допускает применение 400-вольтных зарядных устройств без необходимости использовать дополнительные устройства или адаптеры. При использовании зарядного устройства мощностью 350 кВт зарядить аккумулятор IONIQ 5 с 10% до 80% можно всего за 18 минут.

Автомобиль оснащен технологией V2L, выполняющей функции источника питания и сверхбыстрой зарядки. Продажи IONIQ 5 начнутся в первой половине 2021 года.

19 февраля стало известно, что Hyundai начала продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe. Стоимость автомобиля составит от 2 479 000 рублей до 3 239 00 рублей.

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