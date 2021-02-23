Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочной пенсии

Минтруд разработал проект постановления правительства РФ, которым вносятся изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Об этом 23 февраля сообщила «Российская газета» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

В списки, дающие право на досрочную пенсию, предлагается включить периоды профобучения и дополнительного профобразования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. Как правило, в такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата. При этом работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Как отмечает «Газета.ру», по действующему сейчас законодательству периоды профессионального обучения не включаются в трудовой стаж.

В настоящее время на досрочную пенсию могут претендовать граждане, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. Так, досрочная пенсия положена врачам, учителям, работников транспорта, а в стаж работы, дающей право на досрочную пенсию, включаются работа, выполняемая постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд.

В стаж законодатели включили и периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности работника, периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Ранее в февраля не сайте Минфина был опубликован план законопроектной деятельности ведомства на 2021 год, согласно которому ведомство планирует до 15 декабря внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе.