Директор «Ленкома» назвал причину смерти актрисы Екатерины Градовой
Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой стал инсульт. Об этом сообщил во вторник, 23 февраля, директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Причиной смерти стал инсульт», — цитирует его ТАСС. Варшавер помогает семье артистки с организацией похорон. Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища 24 февраля.
Градова скончалась в понедельник, сообщила ранее ее дочь, актриса Мария Миронова. Известие о смерти матери застало артистку Марию Миронову во время отдыха на Мальдивах. На своей странице в Instagram она попросила сотрудников СМИ оставить ее на время в покое.
Градова — заслуженная артистка РСФСР. В 1969 году она работала на сцене Московского академического театра имени Маяковского. С 1970-го актриса служила в Московском академическом Театре сатиры.
Актриса известна кинозрителям по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны» и мошенницы Светланы Волокушиной в «Место встречи изменить нельзя».