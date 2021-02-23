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Директор «Ленкома» назвал причину смерти актрисы Екатерины Градовой

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Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой стал инсульт. Об этом сообщил во вторник, 23 февраля, директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

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«Причиной смерти стал инсульт», — цитирует его ТАСС. Варшавер помогает семье артистки с организацией похорон. Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища 24 февраля.

Градова скончалась в понедельник, сообщила ранее ее дочь, актриса Мария Миронова. Известие о смерти матери застало артистку Марию Миронову во время отдыха на Мальдивах. На своей странице в Instagram она попросила сотрудников СМИ оставить ее на время в покое.

Градова — заслуженная артистка РСФСР. В 1969 году она работала на сцене Московского академического театра имени Маяковского. С 1970-го актриса служила в Московском академическом Театре сатиры.

Актриса известна кинозрителям по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны» и мошенницы Светланы Волокушиной в «Место встречи изменить нельзя».

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