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Стали известны дата и место похорон актрисы Градовой

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Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят 24 февраля на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Об этом сообщил во вторник, 23 февраля, директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Екатерина Георгиевна Градова, прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой, будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», — сказал Варшавер в беседе с «РИА Новости».

Градова умерла 22 февраля на 75-м году жизни.

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, который погиб при восхождении на Памир, и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ.

Была замужем за Андреем Мироновым, у них родилась дочь Мария Миронова — актриса кино и театра.

Градова стала известной после выхода на экраны в 1973 году фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Градова исполнила роль красавицы-мошенницы Светланы Волокушиной.

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