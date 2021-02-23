Стали известны дата и место похорон актрисы Градовой

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят 24 февраля на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Об этом сообщил во вторник, 23 февраля, директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Екатерина Георгиевна Градова, прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой, будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», — сказал Варшавер в беседе с «РИА Новости».

Градова умерла 22 февраля на 75-м году жизни.

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, который погиб при восхождении на Памир, и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ.

Была замужем за Андреем Мироновым, у них родилась дочь Мария Миронова — актриса кино и театра.

Градова стала известной после выхода на экраны в 1973 году фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Градова исполнила роль красавицы-мошенницы Светланы Волокушиной.