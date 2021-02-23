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В Иране назвали прогнозируемый объем производства «Спутника V» в год

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После того как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины «Спутник V», объем выпуска препарата может составить минимум 40 млн доз в год. Об этом сообщил официальный представитель иранского правительства Али Рабии во вторник, 23 февраля.

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Он отметил, что подписанное с Россией соглашение подразумевает, что совместное производство может начаться до конца этого года по иранскому календарю — до 21 марта 2021 года — при участии частного сектора Ирана и центра имени Гамалеи.

«Ожидается, что производственные мощности составят более 40 млн доз вакцины», — приводит «РИА Новости» слова Рабии.

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези анонсировал 19 февраля запуск Тегераном производства российской вакцины от коронавируса для ее массового использования на территории исламской республики. По его словам, производство начнется в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с российской стороной.

Ваези отмечал, что Тегеран решил использовать для кампании по вакцинации набор разных препаратов, включая российский, индийский и китайский, а также собственного производства.

В конце января стало известно, что Иран одобрил «Спутник V» и надеется начать ее производство в ближайшее время.

В начале февраля официальный представитель иранского штаба по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси назвал эту вакцину одной из наиболее эффективных в мире.

Первая в России и в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты центра им. Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

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