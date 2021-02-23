В РФ могут изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию
В РФ хотят изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию. Соответствующий проект подготовили в Министерстве труда, сообщает телеканал «Известия». Согласно нему в общий стаж предлагают засчитывать курсы повышения квалификации. Преобразования могут коснуться медработников, педагогов и работников транспорта. Сейчас периоды обучения в общий стаж не входят.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.