Эксперт оценил последствия остановки транзита газа в Казахстан из-за ЧП под Оренбургом

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов во вторник, 23 февраля, сообщил «Известиям», что, вероятнее всего, Казахстан сможет удовлетворить потребности внутренних потребителей, пока не будут устранены последствия взрыва на федеральном магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области.

«Главная проблема в том, что сейчас в стране холода. Но на данный момент слишком мало информации, чтобы более предметно говорить о последствиях происшествия», — сказал Фролов.

Эксперт отметил, что в Казахстан из России поставляется около 6 млрд кубометров газа в год. Это покрывает примерно треть потребностей Казахстана.

При этом, как уточнил Фролов, страна производит больше голубого топлива, чем необходимо внутренним потребителям, однако часть добытого газа экспортируется в Китай.

«Судя по всему, Китай покупает газ дороже, чем его продает Казахстану «Газпром», — предположил он.

Взрыв на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области произошел утром во вторник. Он привел к возникновению факельного горения. Сообщалось, что из-за ЧП прекращен транзит газа в Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург–Новопсков.

По предварительным данным, в результате повреждены два магистральных трубопровода. Позже стало известно, что утечка после взрыва ликвидирована.

РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места происшествия. По данным телеканала, на месте происшествия работают 54 человека, задействовано 16 единиц техники.