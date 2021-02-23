Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Поправки об ответственности за оскорбление ветеранов внесут в ГД 24 февраля
Мир
Илон Маск за сутки потерял $15 млрд и статус самого богатого человека
Мир
Более 50 человек задержали в Ереване на акции за отставку Пашиняна
Мир
Вакцина AstraZeneca прошла регистрацию на Украине
Происшествия
Два магистральных трубопровода повреждены в результате ЧП под Оренбургом
Общество
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Мир
Медпомощь потребовалась 17 гражданам после задержания Мелии в Тбилиси
Мир
Байдена обвинили в бездействии из-за строительства «Северного потока – 2»
Общество
В России выявили минимум заболевших COVID-19 за сутки с начала октября

Эксперт оценил последствия остановки транзита газа в Казахстан из-за ЧП под Оренбургом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов во вторник, 23 февраля, сообщил «Известиям», что, вероятнее всего, Казахстан сможет удовлетворить потребности внутренних потребителей, пока не будут устранены последствия взрыва на федеральном магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области.

Газовая атака: взрыв сравнял с землей трехэтажное здание
Только по счастливой случайности при ЧП во Владикавказе никто не погиб

«Главная проблема в том, что сейчас в стране холода. Но на данный момент слишком мало информации, чтобы более предметно говорить о последствиях происшествия», — сказал Фролов.

Эксперт отметил, что в Казахстан из России поставляется около 6 млрд кубометров газа в год. Это покрывает примерно треть потребностей Казахстана.

При этом, как уточнил Фролов, страна производит больше голубого топлива, чем необходимо внутренним потребителям, однако часть добытого газа экспортируется в Китай.

«Судя по всему, Китай покупает газ дороже, чем его продает Казахстану «Газпром», — предположил он.

Взрыв на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области произошел утром во вторник. Он привел к возникновению факельного горения. Сообщалось, что из-за ЧП прекращен транзит газа в Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург–Новопсков.

По предварительным данным, в результате повреждены два магистральных трубопровода. Позже стало известно, что утечка после взрыва ликвидирована.

РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места происшествия. По данным телеканала, на месте происшествия работают 54 человека, задействовано 16 единиц техники.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021