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Мужчина залез на полицейский автомобиль у здания ФСБ в Москве

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В Москве мужчина залез на крышу полицейского автомобиля у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 23 февраля.

Инцидент произошел на улице Большая Лубянка. Отмечается, что 34-летний мужчина «в неадекватном состоянии» залез на крышу служебной машины, оставив вмятины на капоте и сколы.

Нарушителя забрал наряд скорой психиатрической помощи в ИКБ № 2 столицы.

В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге сотрудник Александро-Невской лавры забрался на крышу и угрожал свести счеты с жизнью. При себе у него был нож.

С мужчиной вели беседы спасатели, психологи, врачи скорой помощи и полиция. Он пробыл на крыше не менее 13 часов, затем пожарные сняли его оттуда, сообщает Пятый канал.

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