Мужчина залез на полицейский автомобиль у здания ФСБ в Москве
В Москве мужчина залез на крышу полицейского автомобиля у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 23 февраля.
Инцидент произошел на улице Большая Лубянка. Отмечается, что 34-летний мужчина «в неадекватном состоянии» залез на крышу служебной машины, оставив вмятины на капоте и сколы.
Нарушителя забрал наряд скорой психиатрической помощи в ИКБ № 2 столицы.
В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге сотрудник Александро-Невской лавры забрался на крышу и угрожал свести счеты с жизнью. При себе у него был нож.
С мужчиной вели беседы спасатели, психологи, врачи скорой помощи и полиция. Он пробыл на крыше не менее 13 часов, затем пожарные сняли его оттуда, сообщает Пятый канал.