В Оренбургской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

На юго-западе Оренбургской области во вторник, 23 февраля, произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации ведомства, порыв газопровода произошел утром в Илекском районе, в 6–7 км от села Мухраново. На место ЧП выехали силы и средства ГУ МЧС России по региону. В настоящее время там работают 54 человека и 16 единиц техники (34 человека и девять единиц техники от МЧС), развернут оперативный штаб.

«Пострадавших и погибших нет», — уточнили в пресс-службе.

По данным Минэнерго России, повреждение произошло на 108 км газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа. Данный газопровод соединен с магистральным Оренбург–Новопсков, который принадлежит ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург».

В результате был отключён участок газопровода от нулевого до 123 км магистрального газопровода «Союз».

Кроме этого, был прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка в Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург–Новопсков, уточнили в Минэнерго.

На поврежденном участке происходит выгорание газа, отмечено факельное горение.

В начале декабря взрыв гaзопровода прoизошел в рaйоне oбъездной трaссы под Сeровом в Свeрдловской oбласти. В результате произошедшего никто не пострадал.