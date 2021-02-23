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Медпомощь потребовалась 17 гражданам после задержания Мелии в Тбилиси

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Медицинская помощь потребовалась 17 гражданам после спецоперации по задержанию в Тбилиси председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. Об этом 23 февраля сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Грузии.

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Уточняется, что тяжесть состояния 15 человек на месте оценили как легкую, еще два гражданина были перевезены в одну из столичных клиник.

Один пациент уже покинул медучреждение, второй будет выписан в течение дня, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года санкционировал арест председателя партии Михаила Саакашвили Мелии.

Его задержали ранее в этот же день. Во время спецоперации полиция применила перцовый газ в здании офиса партии.

Активисты пытались помешать аресту Мелии, забаррикадировав двери и окна кабинета политика. Всего в рамках спецоперации полиция задержала более десяти человек. При этом грузинская оппозиция уже анонсировала протестные акции.

В свою очередь, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выразил благодарность главе МВД страны Вахтангу Гомелаури за «образцовую операцию» по задержанию Мелии.

22 февраля парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта», премьер-министром Ираклием Гарибашвили и его правительственную программу.

Прежний премьер-министр Георгий Гахария на прошлой неделе объявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.

19 февраля правоохранители Грузии задержали 10 человек, которые пытались устроить палаточный лагерь в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против попытки ареста Мелии.

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.

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